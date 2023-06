Si sente male mentre è sulla pescaia del Bisenzio a Santa Lucia: grave 72enne

Prato, 25 giugno 2023 – Una domenica che doveva essere di relax ha riservato momenti di paura per un uomo di 72 anni che si è sentito male mentre si trovava sulla pescaia del Bisenzio. Ad un certo punto l’uomo si è accasciato a terra. I vigili del fuoco della centrale di Prato, sono intervenuti poco prima di mezzogiorno per soccorrere l’uomo di 72 anni che ha avuto un malore mentre si trovava sulla pescaia, in località Santa Lucia nel comune di Prato. È intervenuta una squadra di Prato con il supporto del nucleo specialistico Saf, Speleo alpino fluviale, insieme all'automedica del 118 e una ambulanza della Pubblica Assistenza. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Santo Stefano di Prato, una volta messo in sicurezza dai vigili del fuoco e preso in carico dai soccorritori.

