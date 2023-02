Schianto tra auto e camion sulla regionale 325, un ferito

L'incidente

Montemurlo (Prato), 23 febbraio 2023 - I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra di Montemurlo e un mezzo di supporto dalla centrale per un incidente che si è verificato sulla regionale 325 all'altezza de La Tignamica.

Un'autovettura ed un camion si sono scontrati per cause che sono ancora da accertare. L'opera dei Vigili del fuoco è valsa ad estrarre l'occupante della vettura e consegnarlo ai sanitari, oltre a mettere in sicurezza i due veicoli. Sul posto dell’incidente è intervento il personale 118, la polizia municipale e anche l’elicottero Pegaso. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.