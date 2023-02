Prato, rapinò due giovani in strada armato di coltello: arrestato 34enne

Pattuglia dei Carabinieri (immagine di repertorio)

Prato, 18 febbraio 2023 - È stato individuato e arrestato ieri dai carabinieri un 34enne ritenuto responsabile di due rapine in strada con coltello ai danni di due giovani a Prato. Il 34enne, cittadino marocchino senza fissa dimora e già noto dalle forze dell'ordine, è stato rintracciato ieri, venerdì 17 febbraio, dai carabinieri di Jolo e arrestato in esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere. Tra la metà di gennaio e i primi giorni di febbraio il 34enne avrebbe rapinato, puntando un coltello, due giovani pratesi. In un caso si era fatto consegnare dalla vittima una borsa contenente denaro e carte di credito, e nell'altro un portafoglio e uno smartphone.

Maurizio Costanzo