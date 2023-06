Prato ricorda Nuti, Biffoni: "Vorremmo intitolargli una scuola di cinema"

Prato, 22 giugno 2023 - Un lunghissimo applauso ha accompagnato il video realizzato dal Comune di Prato con cui nella seduta di oggi pomeriggio, giovedì 22 giugno, il Consiglio comunale ha voluto salutare Francesco Nuti, 'Cecco da Narnali', regista e cantautore pratese scomparso il 12 giugno all'età di 68 anni.

Sulle note di Sarà per te, la canzone che aveva portato a Sanremo nel 1988, la clip ha ripercorso la carriera cinematografica dell'attore e regista pratese attraverso tanti spezzoni dei suoi film più belli, da Madonna che silenzio c'è stasera, quello che più rappresenta Prato e il tessile, a Tutta colpa del Paradiso, Willy Signori e vengo da lontano e Caruso Paskoski (di padre polacco).

Alla commemorazione era presente anche la famiglia dell'artista. «Francesco amava la poesia, la letteratura e il cinema, ma era soprattutto una persona semplice, un ragazzo di paese che resterà nell'arte e nel ricordo di tante persone» ha detto commosso il fratello Giovanni, medico e musicista, autore di molte delle colonne sonore di Nuti.

Le parole del sindaco di Prato

«Il ragazzo di paese, Cecco da Narnali, è diventato il ragazzo del Paese che ha fatto innamorare l'Italia - ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni - . Ci vuole una certa dose di sfacciataggine da fuoriclasse per portare un telaio fuori dai confini pratesi e metterlo in una pellicola e lui ci è riuscito attraverso una meravigliosa rappresentazione di quella che è la nostra città in Madonna che silenzio c'è stasera. Era Caruso, era Willy e molti altri, ma per noi era Cecco da Narnali. Questa città gli vuole bene per tantissimi motivi e in virtù di questo affetto ogni anno dedicavamo un evento per il suo compleanno. Presto a lui verranno intitolati gli spazi di Manifatture digitali cinema, ma vorremmo fare qualcosa di più: ci piacerebbe, anche da un punto di vista culturale e cinematografico, creare una scuola di cinema. Intanto, anche nel cartellone della Prato Estate 2023, continuiamo a ricordare Francesco con i suoi film».

Al termine della commemorazione l'assessore alla cultura Simone Mangani e i responsabili di Manifatture digitali cinema hanno accompagnato la famiglia a visitare i locali nel complesso di Santa Caterina che porteranno il nome di Francesco Nuti.

