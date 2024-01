Prato, ladro seriale specializzato in spaccate: arrestato

Prato, 18 gennaio 2023 - Bloccato il ladro delle spaccate a Prato. Ieri pomeriggio, 17 gennaio, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Prato insieme agli uomini della polizia municipale pratese, hanno fermato un uomo di 37 anni nord africano, sospettato di essere l’autore della maggior parte della “spaccate” verificatesi nelle ultime due settimane in città.

L'indagine è partita a seguito delle immagini dei sistemi di video sorveglianza che sono stati acquisiti presso le attività commerciali vittime dei colpi. Il modus operandi dell’uomo, non nuovo a questo tipo di azione, era pressoché lo stesso. Secondo quanto ricostruito, il malvivente si intrufolava all'interno dei negozi o bar infrangendo le vetrate mediante l’utilizzo di un tombino stradale, circostanza che gli permetteva di aggirarsi per la città riuscendo a eludere i controlli di polizia in quanto non in possesso degli strumenti per le effrazioni.

Le indagini quindi hanno permesso di stringere il cerchio sull'uomo nord africano, clandestino sul territorio nazionale. Il 37enne è stato arrestato ed è stata avviata la procedura di espulsione in attesa di essere accompagnato presso un Cpr.