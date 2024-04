Prato, la giovane volontaria della Misericordia Ginevra Minetti nominata Alfiere della Repubblica

Montemurlo (Prato), 27 aprile 2024 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica”. Tra gli insigniti c’è Ginevra Minetti, 16 anni, residente a Montemurlo, in provincia di Prato. Ginevra è una giovane volontaria della Misericordia di Prato che, durante l'emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito la città di Prato e i comuni della provincia, si è immediatamente messa a disposizione e ha partecipato con grande impegno alle ricerche di due anziani dispersi ritrovati, purtroppo, senza vita. Ha lavorato instancabilmente in quei giorni difficili, fornendo supporto alle persone alluvionate, spalando il fango quando occorreva, distribuendo beni di prima necessità alla popolazione, senza far mancare mai a nessuno un sorriso e una parola di conforto. È stata insignita Alfiere della Repubblica per l’entusiasmo e la generosità con cui presta la sua opera di volontaria. Durante la recente alluvione di Prato ha preso parte alla ricerca di alcune persone disperse e si è dedicata senza sosta all’accoglienza dei tanti sfollati ai quali non ha mai fatto mancare un sorriso rassicurante. Maurizio Costanzo