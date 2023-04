Prato, integratori non a norma: sequestrati oltre 2 milioni di pasticche

Prato, 27 aprile 2023 - Un nuovo maxi sequestro è stato messo in atto dalle Fiamme gialle. Si parla di oltre mezza tonnellata di integratori alimentari non a norma, pari a circa 2 milioni e 200mila compresse. Sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Prato insieme a circa mezzo milione di articoli irregolari, tra cui capi di abbigliamento con griffe false, nell'ambito di controlli a negozi di cinesi a Prato che hanno poi portato a individuare il presunto fornitore in una società con sede a Roma gestita da un orientale. Complessivamente sono state sottoposte ad accertamenti 13 attività commerciali e denunciate 7 persone. Segnalate poi 2 aziende al ministero dell'Agricoltura, 3 negozi alla Camera di commercio e 3 imprese alle Regioni Lazio e Toscana per l'avvio dei procedimenti sanzionatori. Segnalata infine un ulteriore attività all'Ufficio tributi e finanza della Regione Lazio. L'operazione, spiega la Guardia di finanza in una nota, "si è svolta attraverso l'analisi e lo sviluppo delle informazioni emerse dalla documentazione contabile acquisita nel corso di precedenti controlli, oltre che dalla consultazione" di banche dati e "l'incrocio delle risultanze ottenute, con particolare riferimento al commercio illecito di prodotti alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici privi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Sono stati così sottoposti a sequestro circa 2.200.000 integratori alimentari, pari a 520 chili", poiché "privi delle indicazioni e delle precauzioni d'uso in lingua italiana oltre alle indicazioni sul produttore o importatore, il Paese di origine, la presenza di materiali e sostanze che possono arrecare danno all'uomo". Le Fiamme gialle pratesi sono anche intervenute, insieme ai colleghi del "nucleo operativo metropolitano di Roma, presso una società di importazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici con sede a Roma, gestita da un cittadino cinese che, operando a livello nazionale, era in grado di rifornire i propri connazionali distribuiti principalmente nel Lazio, Toscana e Lombardia".

