Prato, incendio in un bar: leggermente intossicata la proprietaria

Prato, 8 gennaio 2024 – Una donna è rimasta leggermente intossicata nell’incendio del suo bar in via Montalese, nella zona di Chiesanuova. Le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco, poi sono state attivate le operazioni di bonifica e di accertamento delle cause. Sul posto anche i carabinieri di Prato e il soccorso sanitario del 118 che ha preso in carico la proprietaria del locale rimasta leggermente intossicata dai fumi.