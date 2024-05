Prato, 11 maggio 2024 – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti, intorno alle 2.30 della scosa notte, in via Aniene, nel comune di Prato, per un principio d'incendio sviluppatosi in un garage di un edificio. Le fiamme sono state spente in breve tempo. Sul posto anche un'autobotte proveniente dalla centrale, e una volante della Questura. Non è stato necessario evacuare i condomini e nessuna persona è rimasta coinvolta.