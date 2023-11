Prato, camminata “in rosso” nella Giornata contro la violenza sulle donne

Prato, 23 novembre 2023 - Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’associazione nazionale Senza Veli sulla Lingua ha organizzato a Prato, sabato 25 novembre, la Camminata in Rosso, patrocinata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Prato, in collaborazione con il Club Fidapa Bpw di Prato e la Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato.

Una camminata simbolica a cui tutti potranno partecipare indossando qualcosa di rosso. «La Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato, - così la vicepresidente Elisabetta Cioni - partecipa al dolore di tutte le comunità colpite da questo inspiegabile e incessante fenomeno. Come volle dedicare una panchina rossa alla propria volontaria Elisa Amato vuole essere di aiuto in tutte le occasioni in cui serve solidarietà verso il prossimo. Oggi ringrazia per avere scelto proprio quella panchina come meta finale della camminata». Partenza prevista da Piazza San Marco alle ore 10,30 per poi arrivare in via San Jacopo dove nel cortile della Pubblica Assistenza verrà deposta una corona di fiori sulla Panchina Rossa Elisa Amato in sua memoria e di tutte le donne vittime di Femminicidio. La Camminata in Rosso del 25 novembre è in contemporanea con i Comuni di Seregno a cui partecipano più di mille studenti, Limbiate in Lombardia e Ponte Buggianese in Toscana. Ad Arezzo la Camminata si è svolta il 19 novembre. Tutte le Camminate in Rosso sono alla loro seconda edizione, tranne Prato che la inaugura quest’anno. Le Camminate in Rosso promosse dall’associazione Senza Veli sulla Lingua in tutta Italia sono state nel 2023 ben cinque.

