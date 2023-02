Prato, arrestati due rapinatori che avevano picchiato e derubato un imprenditore

Pattuglia della Polizia (immagine di repertorio)

Prato, 13 febbraio 2023 - La squadra mobile di Prato ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, due italiani ritenuti essere due dei presunti autori di una rapina avvenuta a giugno scorso ai danni di un imprenditore cinese a Prato. In particolare, si spiega dalla questura, la vittima fu bloccata in strada, nel quartiere dove risiede, picchiata e poi rapinata di un orologio del valore di oltre 24.000 euro, del portafoglio ed altri effetti personali. Le indagini, si spiega dalla polizia, avrebbe portato a raccogliere "gravi indizi" nei confronti dei due arrestati, uno dei quali residente in un'altra provincia, poco più che maggiorenni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, come "autori della rapina, unitamente ad altri due sodali, non attinti dalla misura" di custodia cautelare.