Prato, aggredisce un uomo in strada: denunciato 31enne

Prato, 2 maggio 2023 - Nei giorni scorsi una pattuglia del reparto motociclisti della polizia municipale di Prato è intervenuta in via Monnet, all'altezza della pista ciclabile, per sventare un furto in atto a carico di un cittadino cinese da parte di due uomini che si sono dati alla fuga in direzioni diverse alla vista degli agenti.

L'uomo cinese ha sporto denuncia e il giorno successivo, uno dei due soggetti che era stato descritto è stato riconosciuto da un agente fuori servizio che ha avvisato la centrale operativa della polizia municipale e che è stato così intercettato dalla pattuglia che era stata inviata.

L'uomo, un 31enne del Gambia, è stato portato al comando di piazza Macelli ed è stato trovato in possesso di un coltello di circa dieci centimetri di lunghezza ed è stato anche identificato dalla persona cinese che aveva subito l'aggressione. Nei confronti dell'uomo è scattata la denuncia per tentata rapina e possesso ingiustificato del coltello: l’uomo è stato così deferito all'autorità giudiziaria.

Maurizio Costanzo