Paura a Prato: va a fuoco un'azienda tessile

Prato, 3 agosto 2023 - Attimi di paura questa notte a Prato: un incendio è divampato in un'azienda tessile in via Cava. E’ successo poco dopo le 4 di oggi, 3 agosto. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una della sede centrale e un'altra del distaccamento di Montemurlo.

E’ stato necessario anche l’impiego di due autobotti. Ad andare a fuoco sono stati alcuni locali adibiti ad ufficio, mentre la parte adibita alla lavorazione è stata salvaguardata. A quanto si apprende, nessuna persona è stata coinvolta.