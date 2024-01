Prato, Massimiliano Martini è il nuovo presidente del Panathlon club

Prato, 18 gennaio 2024 - Passaggio della campana al Panathlon club Prato. È stato eletto nuovo presidente all’unanimità Massimiliano Martini, che succede a Riccardo Tempestini. L’elezione è avvenuta al Golf Club Le Pavoniere. Con Martini è stato eletto anche il nuovo consiglio che vede Alfonso Balzano vicepresidente, Mattia Di Vivona, segretario, Urano Corsi, cerimoniere, Marco Bertocchi, tesoriere, Francesco Panzera responsabile Premio Fair Play Scuola e Sport. Al consiglio si affiancano Pasquale Petrella addetto alla comunicazione e Piero Giacomelli per i servizi fotografici. Dopo l’assemblea elettiva, è prevista una riunione del consiglio che programmerà l’attività del club per l’annata panathletica che avrà come sempre al centro dell’attenzione lo sport pratese con i suoi tanti campioni e la lotta al doping sia farmacologico che amministrativo. Oltre all’organizzazione del Premio Fair Play Scuola e Sport che lancia un messaggio alle nuove generazioni sul rispetto delle regole e sull’impegno per ottenere grandi risultati sia a livello sportivo che umano. Un premio che viene assegnato a due studenti per ciascuna scuola presente in Provincia di Prato, segnalati dai loro insegnanti di educazione fisica per meriti non solo sportivi bensì anche per l’impegno e i risultati mostrati a livello di studio. Maurizio Costanzo