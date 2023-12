Prato, si ribalta con l’auto in viale Fratelli Cervi e resta incastrato tra le lamiere

Prato, 3 dicembre 2023 – Momenti di paura questo pomeriggio, 3 dicembre, a Prato per un incidente stradale. Un'autovettura, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. L’incidente è avvenuto in viale fratelli Cervi. Subito sono stati allertati i soccorsi, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Prato, sede centrale, che si sono immediatamente recati sul luogo del sinistro, insieme a un’ambulanza del 118 della Misericordia di Prato.

Una persona infatti era rimasta incastrata all'interno del mezzo e non riusciva a uscire dall’auto ribaltata. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare il conducente, e attraverso l’uso di apposite cesoie e di un divaricatore, i soccorritori si sono fatti largo tra le lamiere contorte aprendo un varco che ha permesso di arrivare al conducente.

I vigili del fuoco hanno così provveduto a estrarre il malcapitato che è stato affidato alle cure dei sanitari, che gli hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportarlo in ospedale. L’incidente e le operazioni di soccorso hanno avuto ripercussioni sul traffico.