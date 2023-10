"Zucche piene di solidarietà". Ecco l’altra faccia di Halloween. Raccolta per le famiglie bisognose

Non solo divertimento per bambini, famiglie, adolescenti e ragazzi. Halloween a Prato farà rima anche con solidarietà, ossia quella messa in campo (di nuovo) dalla Parrocchia Santa Maria dell’Umiltà di Chiesanuova. Stasera, a partire dalle 20, i bambini dell’oratorio - accompagnati da genitori, catechisti, ragazzi della Pastorale giovanile, scout e animatori - passeranno di casa in casa per raccogliere alimenti da donare alle famiglie in difficoltà, che si sono rivolte al Centro d’ascolto della Caritas parrocchiale. Si tratta dell’iniziativa "Zucche piene di solidarietà", che torna ad animare la zona di Chiesanuova alla vigilia di Ognissanti dopo lo stop causato dalla pandemia. I cittadini potranno consegnare alimenti in scatola, pasta, riso, biscotti, merendine, latte, olio, sale, farina, zucchero e caffè. Ai condomini viene chiesto di far trovare i prodotti all’ingresso del palazzo, mentre chi non riceverà la visita dei bambini e dei loro accompagnatori (che, vista la contemporaneità con il classico "dolcetto o scherzetto", comunicheranno la loro appartenenza alla parrocchia) potrà portare gli alimenti direttamente presso la parrocchia, in via Montalese 296. Sono attesi quasi un centinaio di giovanissimi, che verranno divisi in vari gruppi, così da provare a coprire il maggior numero di strade. Il ritrovo è fissato alle 18, quando andrà in scena la messa prefestiva, seguita da una rapida cena al sacco in oratorio. Dopodiché avrà inizio il giro di raccolta degli alimenti. "E’ sicuramente un’iniziativa da lodare e molto interessante – racconta il parroco di Santa Maria dell’Umiltà a Chiesanuova, don Jean Jacques Ilunga – Da quando sono arrivato (estate del 2022, nda) e dopo le due edizioni precedenti al Covid-19, è la prima volta che si farà. Penso che sia un modo giusto e intelligente, e al contempo divertente per i partecipanti, per aiutare delle famiglie in difficoltà e per insegnare ai bambini un valore tanto importante come quello della solidarietà. Ci sono davvero molte adesioni, anche da parte dei ragazzi più grandi, per cui non posso che essere contento". Per avere maggiori informazioni riguardo l’iniziativa, è possibile contattare la parrocchia di Chiesanuova allo 0574465890 oppure mandare una mail all’indirizzo [email protected].

Francesco Bocchini