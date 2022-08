Ztl e disabili: rinnovo permessi Tutte le scadenze da rispettare

Ultimi giorni per rinnovare la prima tranche di permessi delle categorie che accedono alla Ztl A mediante il passaggio sotto i varchi elettronici, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rinnovo è fissato il 10 agosto; per i permessi delle rimanenti categorie economiche che non passano sotto i varchi elettronici della Ztl, il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il 10 settembre; per i permessi di tutte le restanti categorie il termine ultimo per la presentazione delle richieste di rinnovo è fissato il 10 ottobre.

L’elenco dettagliato delle categorie e delle relative scadenze è disponibile sul sito internet di Consiag Servizi e del Comune di Prato. La data ultima individuata dalla proroga è quella del 30 novembre. In caso di ritardo nella presentazione delle richieste di rinnovo, la domanda sarà comunque presa in carico ma non potrà essere garantito il rilascio del contrassegno entro la definitiva scadenza del 30 novembre. Il nuovo termine è perentorio, quindi per evitare sanzioni i permessi dovranno essere rinnovati entro tale data. In caso contrario, scatterà la multa ad ogni passaggio sotto i varchi elettronici e per ogni sosta non autorizzata, con sanzioni elevate che non potranno essere cancellate. I residenti e domiciliati potranno recarsi, senza appuntamento, anche all’ufficio del Serraglio.