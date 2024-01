Zona 30 anche a Prato?. I cittadini si dividono

Dopo il caso Bologna, il dibattito si è acceso anche dalle nostre parti: zona 30 sì o zona 30 no? Nel capoluogo emiliano, il sindaco Matteo Lepore ha disposto l’introduzione in diverse zone della città del limite di 30 chilometri orari. Il motivo è presto detto: garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, e allo stesso tempo limitare l’inquinamento atmosferico e acustico. A Bologna sono già scattate le prime multe, ma soprattutto è scoppiata una polemica che si è estesa a tutto il territorio nazionale, con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha bocciato il provvedimento. A Prato invece i pareri sono diversi: c’è chi sarebbe favorevole e chi non vede grossi benefici, proponendo in alternativa altre misure per risolvere determinati problemi. "Introdurre la zona 30 sarebbe utile in posti trafficati e soprattutto dove è noto ci sia movimento di bambini o anziani, come ad esempio all’uscita delle scuole - è il pensiero del giovane Edoardo Rapazzati - L’obiettivo deve essere quello di ridurre al minimo la possibilità di incidenti. Oltre a queste particolari zone, il limite di legge che è in vigore al momento mi sembra sufficiente a garantire l’ordinario circolo dei veicoli". Più o meno sulla stessa falsariga la testimonianza di Simone Mariotti. "Secondo me abbassare il limite di velocità a 30 chilometri orari in determinate strade può essere una buona idea per cercare di far diminuire il rischio di incidenti. Ma non penso che tale misura sia applicabile in intere aree della città, come succede a Bologna, dove il provvedimento riguarda la maggior parte delle vie del centro e della prima periferia. E comunque, sono necessari - dove si passasse alla zona 30 - dei controlli adeguati, altrimenti chiunque si sentirebbe libero di comportarsi e agire come vuole. Magari non solo attraverso autovelox, ma anche tramite lo schieramento di pattuglie".

C’è poi chi, come Tiziana Bettarini, vorrebbe che Prato seguisse esattamente il modello Bologna. "Lavorando in via Mazzini, so bene cosa significa vedere tutti i giorni i pedoni rischiare di essere investiti - racconta la commerciante - Per cui mi sento di poter dire che, dovessero approvare un passaggio alla zona 30 di quante più aree possibili di Prato, ne sarei felice". Del parere opposto è Tiziano Massara, secondo il quale l’esempio bolognese non solo non è realizzabile a Prato, ma non porterebbe benefici. "Già la viabilità è quella che è in città, figuriamoci con l’introduzione della zona 30. Non è pensabile ridurre così tanto il limite di velocità in intere aree. Secondo me la soluzione ideale sarebbe quella di piazzare dissuasori a ridosso di attraversamenti pedonali o fuori dalle scuole".

Francesco Bocchini