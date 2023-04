Zio Vanja al Fabbricone, da Sta i mitici "Tour" di Bartali e Bobet

Tre le proposte per il weekend a teatro. Oggi alle 19.30 e domani alle 16.30 al Fabbricone c’è "Zio Vanja. Un’indagine sulla ferocia", uno spettacolo firmato dalla regista Simona Gonella che si addentra in una delle opere più celebri di Cechov, esplorando le relazioni tra personaggi a partire dalla loro contagiosa spietatezza. Si tratta di un classico della letteratura teatrale mondiale che consente di esplorare senza compromessi le relazioni familiari e interpersonali dei personaggi. L’interesse del lavoro è centrato su quanto queste relazioni possano diventare feroci, sulla brutalità di una convivenza forzata per lungo tempo tra persone che non provano empatia tra loro, sulla impossibilità di essere felici.

Per MetRagazzi oggi alle 17 il Metastasio ospita Esercizi di fantastica, uno spettacolo di Associazione Sosta Palmizi. Nato da un’idea di Giorgio Rossi e ispirato dall’idea di "Fantastica" di Gianni Rodari, racconta con il linguaggio della danza e del movimento il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato. Sulla scena, la storia è quella di una casa grigia, con tre personaggi grigi, annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, con lo sguardo sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato, una farfalla che sposterà il loro sguardo altrove e che farà sì che la casa diventi teatro di nuove avventure. Allo Spazio Teatrale All’incontro di via dei Sassoli 27 oggi alle 21 andrà in scena "Bartali vs Bobet", con Francesco Dendi e Anymic Faure. Racconta la storia e le imprese dei due grandi ciclisti Gino Bartali e Louison Bobet attraverso lo sguardo di due personaggi appassionati di ciclismo: un meccanico italiano e un panettiere francese, che parleranno di tre epici Tour de France in cui i due campioni si sono affrontati Bartali e Bobet, quelli del 1948, 1950 e 1953. Prenotazione obbligatoria [email protected]