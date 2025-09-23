Zenith senza punti. Settesoldi scontento

"Abbiamo fatto un passo indietro evidente rispetto alla precedente partita con la Massese. Non meritavamo di perdere: alla fine dei 90’ poteva starci anche un pareggio, ma il calcio è fatto anche di episodi". Non è soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la sconfitta di misura rimediata dai suoi contro la Lucchese. A decretare il ko della formazione amaranto è stato un gol su rigore realizzato in avvio di partita da Caggianese, complice una grave disattenzione in fase di disimpegno da parte della retroguardia pratese.

"Ci siamo fatti trovare impreparati su quella situazione nei primi secondi del match. E poi non siamo riusciti a rientrare in gara nella maniera giusta. E’ stata una partita veramente brutta, nel suo complesso. Sarebbe stato un match da 0-0, senza infamia e senza lode – commenta ancora il tecnico della Zenith Prato -. Non siamo stati brillanti e precisi come avrei voluto. Ho visto davvero troppi errori e troppe imprecisioni dal punto di vista tecnico. La Lucchese ha fatto poco per vincere la partita, ma quel poco è bastato soprattutto per nostri demeriti".

Insomma una domenica da dimenticare in fretta per Settesoldi e i suoi ragazzi, con qualche rammarico che ancora non va giù all’allenatore dei via del Purgatorio: "Abbiamo avuto anche noi una bella occasione per il pareggio con Del Pela, ma incredibilmente non siamo riusciti a trovare il pertugio giusto per siglare l’1-1 – insiste Settesoldi -. Sono sicuro che in quel caso la partita sarebbe cambiata nuovamente. E alla fine si sarebbe conclusa con un risultato più equo e più giusto. E’ anche vero che abbiamo perso moltissimi duelli fisici. Un passo indietro contro una formazione che si è confermata cinica e rognosa, ma che non mi ha impressionato. Potevamo e dovevamo fare meglio, testa alla prossima partita".

Con questa sconfitta la Zenith Prato resta nel gruppo di squadre in seconda posizione a quota 3 punti, nel girone A di Eccellenza, assieme con il Viareggio (a riposo in questo turno), e dietro a Lucchese, Belvedere Calcio, Larcianese, Sporting Cecina e Real Forte Querceta, tutte in testa con 4 punti.

Leonardo Montaleni