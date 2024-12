Zenith, il cuore non basta: vince la Pistoiese

Zenith Prato

1

Pistoiese

3

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Perugi (82’ Saccenti), Casini (77’ Moretti), Fiaschi, Fiore; Kouassi, Cecchi, Bicchierini (52’ Moussaid); Rosi; Mertiri (52’ Falteri), Cellai. All. Settesoldi.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardin (75’ Di Benedetto); Diodato (50’ Cuomo), Basanisi, Maldonado (79’ Grilli), Greselin, Maloku; Pinzauti (88’ Balleello), Sparacello (94’ Lahrib). All. Villa.

Arbitro: Costa di Catanzaro.

Reti: 8’ Basanisi, 35’ Maloku, 72’ Sparacello, 77’ Cellai.

Niente da fare per la Zenith Prato. Gli uomini di Settesoldi perdono il secondo derby consecutivo, stavolta contro la Pistoiese, uscendo però a testa alta e con un finale di gara in crescendo. Purtroppo la situazione in classifica si fa sempre più difficoltosa per i bluamaranto, penultimi in solitaria a quota 11. Al primo affondo, all’8’, la Pistoiese passa in vantaggio con un diagonale chirurgico di Basanisi che concretizza al meglio una ripartenza arancione su palla persa dai padroni di casa. Al 14’ ancora una ripartenza della formazione ospite su una palla rubata a metà campo con Sparacello che stavolta colpisce Brunelli in uscita da ottima posizione e grazia la Zenith Prato. Al 35’ la Pistoiese trova il raddoppio con un pizzico di fortuna: sugli sviluppi di un angolo la palla carambola sulla schiena di Maloku, che inganna Brunelli infilando il primo palo e il 2-0 ospite. Una punizione fin troppo severa per i pratesi, che stavano comunque giocando alla pari. Al 43’ altra folata offensiva della Pistoiese con Sparacello che semina il panico in area di rigore e trova ancora il corpo di Brunelli in uscita da posizione defilata. Poco dopo ci prova anche Basanisi con un gran missile da fuori area che sfiora soltanto l’incrocio dei pali. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa sotto di due reti. Nella ripresa al 60’ il primo tentativo, al termine di una serie di rimpalli al limite dell’area, è della formazione ospite, che libera casualmente al tiro Basanisi da posizione defilata in area di rigore, ma il suo diagonale si perde sul fondo senza far male ai locali. Il 3-0 arriva con una gran girata acrobatica al volo di Sparacello su assist di Pinzauti, che non lascia scampo a Brunelli e che, di fatto, manda i titoli di coda con anticipo sul derby al 72’. E’ lo stesso Sparacello a mancare il bis per pochi centimetri, con un’altra girata acrobatica dal cuore dell’area che sibila accanto al palo alla sinistra di Brunelli. Al 77’ ci pensa Cellai, con un missile da fuori area, a salvare almeno l’onore dei padroni di casa, pescando l’angolino basso alla destra di Cecchini e rendendo infuocati i minuti finali. All’89’ Kouassi va giù nel cuore dell’area e reclama un penalty che però il direttore di gara non concede. Al 95’ Fiaschi di testa costringe al miracolo Cecchini. E’ l’ultimo brivido del match, che si chiude con la sconfitta della Zenith Prato.

L. M.