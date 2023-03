Yes Land, lo spettacolo di circo e clown

Questa sera alle 21 per la rassegna Rid Off a Officina Giovani andrà in scena Yes Land, spettacolo di circo e clown della Compagnia OnArts Circo Contemporaneo. Yes Land racconta il progressivo adattamento del clown Giulio ad un ambiente, seppur conosciuto, impossibile da dominare. Emerge così in scena un personaggio semplice e complesso al tempo stesso, che trasforma tutto ciò che è ordinario in comico ed immaginifico e nel quale, obbligandoci a fare i conti con il sentimento di inadeguatezza che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita, ci si può immedesimare con facilità.

Il progetto solista di Giulio Lanzafame unisce clownerie e tecniche circensi (acrobatica, giocoleria, corda molle, equilibrismo, manipolazione di oggetti). In questo spettacolo il gesto, il movimento e l’interazione con il pubblico si rivelano sempre come esplorazione di sentimenti, permettendo al virtuosismo della tecnica di rimanere al servizio della storia, coinvolgendo di volta in volta gli spettatori. E’ uno spettacolo adatto anche alle famiglie. L’ingresso è libero. E’ consigliata la prenotazione su Eventbrite.