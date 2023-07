Yaya e il sogno dei libri a Prato: "Voglio solo studiare e imparare la lingua"

Anche Yaya ha vent’anni. Parlare con tono chiaro e risoluto. E alla prima domanda che gli fai sul futuro, la risposta per lui è una sola: "Voglio continuare a studiare". In Benin, dove ha lasciato solo la nonna, che è l’unica della famiglia ancora viva, ha fatto la scuola primaria, che sarebbe obbligatoria, ma non tutti in Benin se la possono permettere. "Abbiamo molti problemi. Il governo del paese è instabile, ci sono gli jihadisti adesso e anche per questo, ma non solo, la situazione alle frontiere con i paese vicini come la Nigeria è critica. Me ne sono andato da là, perché in Benin nessuno è al sicuro, mentre qui in Italia mi sento al sicuro, sento di essere in un paese dove i diritti umani vengono rispettati. Questo da noi non c’è più". Yaya è arrivato a Prato (prima al Cas di Suvignano e ora a quello di Galceti) lo scorso aprile, ma il suo viaggio verso l’Italia è durato due anni. "Il mio viaggio è partito quando sono entrato in Niger nel settembre 2021. Abbiamo attraversato il deserto in sette giorni e siamo arrivati in Algeria, dove ho trovato lavoro e pensavo di stare lì, ma poi la popolazione ha iniziato a non volerci più, quindi siamo dovuti scappare in Tunisia. Anche lì stavo bene e lavoravo, poi alcuni movimenti hanno iniziato a perseguitare gli immigrati e io non avevo altra soluzione che prendere il mare. La traversata è durata due giorni, poi sono stato un po’ a Lampedusa. Ho attraversato tutta l’Italia in pullman e sono arrivato fin qui. Ora voglio imparare la lingua e studiare".