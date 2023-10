WonderLand al Politeama. I bambini tutti sul palco

Dalle pagine del celebre romanzo di Lewis Carroll a un viaggionell’esplorazione di sé che mescola danza, musica e nuove tecnologie sulle ali della fantasia. L’ultimo appuntamento della rassegna Prima a teatro porterà al Politeama una produzione di Versiliadanza in collaborazione con la Compagnia Tpo, per bambini da 5 anni in su. "WonderLand. Come suona vivere a rovescio" (sabato 28 e domenica 29 ottobre, alle 17) è uno spettacolo interattivo interpretato dalla coppia di danzatori Valentina Sechi e Luca Tomao, che ne firmano anche regia e coreografia, alternando musica e movimento in un gioco invitante per i piccoli spettatori chiamati a interagire direttamente sul palcoscenico: una danza che racconta la parabola di Alice e dei suoi compagni di avventura, senza bisogno delle parole. Secondo una formula già collaudata durante gli altri spettacoli di Prima a teatro, i bambini vivranno l’emozione di assistere agli spettacoli seduti su grandi cuscini disposti sul grande palcoscenico, a un passo dalla scena. In WonderLand il giovane pubblico sarà immerso in un ambiente surreale in continua trasformazione, in cui i personaggi non sono statici, ma sono sempre pronti ad interpretarsi e scambiarsi i ruoli, vestendo nuovi abiti, indipendentemente dal genere e ruolo sociale, sfuggendo a ogni etichetta. E così Alice si ritroverà a indossare una corona e diventerà inaspettatamente la regina di cuori, il Cappellaio Matto si sentirà Bianconiglio, Pincopanco e Pancopinco cercheranno goffamente la via di casa che è sempre stata lì, le carte giocheranno a scacchi, il re sarà anche un po’ regina. Grazie a una scenografia sonora fatta di sensori touch ideata da Alberto Maria Gatti, capace di trasformare i corpi in strumenti musicali, i piccoli spettatori vivranno un’esperienza immersiva, partecipando interattivamente e sperimentando in prima persona i linguaggi tecnologici. L’attenzione ai nuovi linguaggi attraversa tutta la programmazione del cartellone Politeama Educational e passa anche dal format Capolavori dietro le quinte per le scuole superiori che a febbraio semore in collaborazione con Tpo proporrà un focus su Frankenstein e la sua creatrice Mary Shelley, evocando le paure e i tormenti creati dallo sviluppo di ChatGPT e dell’intelligenza artificiale. Per WonderLand l’ingresso agli spettacoli costa 5 euro per bambini, 10 per gli adulti. Biglietti al botteghino del teatro, su Ticketone e Boxoffice.