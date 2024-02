Welltex, accordo per la stabilizzazione dei lavoratori

Lo sciopero degli operai della tessitura Welltex di via Galvani ha portato i frutti sperati dai lavoratori e dal sindacato Si Cobas. Infatti, come fanno sapere i sindacalisti, "dopo sette giorni di sciopero, è stato firmato ieri l’accordo che prevede la stabilizzazione a tempo pieno ed indeterminato di tutti gli operai, turni di otto ore per cinque giorni la settimana e l’applicazione integrale del contratto collettivo nazionale del lavoro tessile-industria". Un successo per i lavoratori pachistani che hanno incrociato le braccia dalla scorsa settimana. L’accordo, inoltre, "prevede anche il diritto ad usufruire annualmente di quaranta giorni continuativi di ferie ed aspettativa per i lavoratori che hanno bisogno di tornare nel Paese di origine e ricongiungersi con i familiari".

Del resto le manifestazioni di protesta contro gestione della forza lavoro da parte della proprietà cinese sono state innescate per denunciare l’applicazione di contratti irregolari, di turni di 12 ore per 6 giorni a settimana senza la garanzia di ferie, assenze per malattia e permessi.

Una battaglia sindacale che si è conclusa con una ’vittoria’ per chi chiedeva il rispetto dei diritti e del contratto collettivo nazionale.

Infatti, "l’azienda si metterà anche in pari con i pagamenti degli stipendi arretrati entro l’8 marzo – fanno sapere dal Si Cobas – Lavoro, diritti e sicurezza devono andare di pari passo. Ci sarà un futuro migliore per tutti i lavoratori della fabbrica. E questa vittoria conferma che è soprattutto dalla sindacalizzazione e dagli scioperi che passa la possibilità di un futuro migliore per questo distretto".

