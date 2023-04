Weekend di Tipo Festival Ecco le due installazioni nello Spazio Campolmi

Festival Tipo, non solo itinerari alla scoperta del distretto o spettacoli, ma anche due installazoni allo spazio Campolmi, fino al 30 aprile. Si tratta di "archeTIPO - Trame di una storia industriale" a cura di Space e di "TIPI - Storie dal distretto", una mostra fotografica a cura di Filippo Bardazzi in collaborazione con le aziende aderenti agli Amici di Tipo. Il filo conduttore dell’esperienza multimediale "archeTipo" è il coinvolgimento dei visitatori all’interno di uno spazio composto da immagini proiettate, rumori e suoni che vogliono esprimere il legame indissolubile che unisce Prato al mondo del tessile: l’acqua, fonte primaria che ha permesso fin dal Medioevo di fondare l’economia locale sulla produzione degli opifici grazie al fiume Bisenzio, ci accoglie e ci immerge in uno spazio in cui assistere a molte trasformazioni nei luoghi, nelle persone, nei mestieri, nelle produzioni. Le immagini si alternano combinando trame che intrecciano passato e presente di una storia industriale: dal fiume si percorrono le gore, si raggiungono gli antichi opifici e si tracciano i confini della produzione in città, dove le fabbriche e le ciminiere si alternano ai campanili e alle architetture medioevali. L’attività tessile diventa parte del paesaggio urbano e domestico, si evolve, stimola l’arte figurativa e meccanica, traccia nuove rotte.

La mostra a cura del giornalista e forografo Filippo Bardazzi racconta con le immagini come luoghi di lavoro e capitale umano siano stati i due caratteri che hanno permesso al distretto tessile pratese di nascere e di crescere. "Le immagini provengono da otto realtà del territorio – spiega Bardazzi –. Sono luoghi molto diversi fra loro: ad aziende in regolare e completa attività si affiancano spazi che in passato ospitavano luoghi di lavoro e che oggi attraversano un percorso di riconversione e di rigenerazione. Gli ambienti e i ritratti in mostra non rappresentano tuttavia che una minima parte del retaggio industriale e culturale presente nel distretto". Questi gli orari dello spazio Campolmi dedicato alle due mostre: fino al 30 aprile sarà aperto nei feriali dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. E a prposito di ex Campolmi, ricordiamo anche che il Museo del Tessuto oggi e domani sarà aperto dalle 10 alle 19.