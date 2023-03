Weekend di poesia con Grazia Frisina

Sabato e domenica appuntamento con la poesia. Dalle ore 16.30 alla Galleria 93 (Piazza Santa Maria in Castello, 7) Arcante Aps organizza due pomeriggi di lettura della silloge di Grazia Frisina (foto) "Avrei voluto scarnire il vento" (ediz. Compagnia dei Santi Bevitori, Pistoia 2022). La silloge riunisce ritratti inconsueti di donne di ieri e di oggi. Le donne di Grazia Frisina sono dolcemente ribelli, sviscerano la loro interiorità, mettono in luce il difficile rapporto nella società della donna quando questa vuol vivere appieno la sua vita e non essere solo sposa, figlia, allieva, compagna di un uomo. Un canto poetico, solitario e spontaneo di donna in donna, in corsa, senza confini, nel proprio vento. Frisina offre ritratti indelebili: dalla prima donna, Lilith, all’ultima grande folle Alda Merini, visitando Teresa d’Avila, Persefone, Camille Claudel, Margherita Hack e tante altre ancora. Pagine che attraversano epoche antiche e moderne, territori reali e fantastici, tra mito, storia, religione, letteratura e arte.

L’incontro con la poesia di Grazia Frisina avverrà in un contesto di arte, musica, scultura, tessitura e archeologia.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: mail [email protected] o cell. 3202251213.