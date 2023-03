Weekend d’arte Da Donatello al Cicognini

Tanti appuntamenti con l’arte in questo primo weekend di primavera. Al Museo dell’Opera del Duomo, domani alle 16, l’interessante conferenza di Marco Ciatti, già direttore dell’Opificio delle Pietre Dure, docente di storia e teoria del restauro all’Università di Firenze e alla scuola di alta formazione dello stesso Opificio. Parlerà del lungo rapporto tra l’Istituto di restauro e le opere di Donatello a partire dall’alluvione di Firenze del 1966, sino agli ultimi restauri presentati alla recente grande mostra dedicata al genio del Rinascimento di Palazzo Strozzi, alla quale sono state esposte anche opere della collezione del museo. Ingresso libero, prenotazione consigliata a [email protected] Alle 15 è prevista una visita guidata al museo dal costo di 15 euro, con prenotazione obbligatoria. Domani e domenica ci sono anche le Giornate Fai di primavera con una doppia proposta di visita: il convitto nazionale Cicognini con un patrimonio bibliotecario e testimonianze storiche; lo stabilimento di Giunti editore nel Macrolotto 1 (via Arcangelo Ghisleri) con l’avventura della carta, dal foglio bianco al libro. Al Cicognini, ad accompagnare i visitatori (sabato e domenica dalle 9.30 alle 17.30) saranno gli apprendisti Ciceroni studenti del convitto. Per l’occasione sarà allestita una mostra dedicata a Curzio Malaparte e per la prima volta sarà aperta la biblioteca dello storico e letterato Atto Vannucci. A fare da guida alla visita dello stabilimento Giunti (sabato e domenica dalle 10 alle 17.30) gli studenti del liceo Brunelleschi

Infine, domani alle 15.30, FareArte propone "Prato, dall’oscurità alla luce", un itinerario di Prato sotterranea. Sarà una passeggiata attraverso le strade e i vicoli della città medievale, alla scoperta delle turris di Prato, che saranno illustrate sia dal punto di vista strutturale (cronologia, forma, materiali edilizi) che simbolico, grazie alla presenza dell’autrice del volume ad esse dedicato, Marta Accallai. Importante, inoltre la presenza di una rete di passaggi segreti sotterranei che mettevano in comunicazione le torri adiacenti. Prenotazione obbligatoria c a: [email protected] o whatsapp 335 5312981. Contributo soci 10 euro