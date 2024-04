Walter Albini a misura di piccoli. Il Museo del Tessuto racconta lo stilista geniale alle famiglie

Dopo gli apprezzamenti della critica e il successo di pubblico nei primi giorni dopo l’inaugurazione, la mostra dedicata a Walter Albini al Museo del Tessuto si arricchisce di iniziative pensate per i bambini e le famiglie curiose di conoscere questo geniale stilista considerato il padre del prêt-à-porter. Il ciclo di laboratori e visite guidate si intitola "Da Grande voglio diventare..." e racconterà anche Albini da piccolo, quando già dimostrava una grande passione per il mondo della moda, aiutava la mamma a scegliere gli outfit perfetti per le varie occasioni e aveva una grande predisposizione per il disegno. Si parte questo sabato con "Ci rotoleremo nella fuliggine e sembreremo dei fox terrier": prima di diventare stilista Albini faceva l’illustratore per riviste di abbigliamento per mamme e bambini. Immaginava sulle stoffe colorate il suo mondo da sognatore: animali e personaggi un po’ naif. Dopo una breve visita alla mostra i partecipanti impareranno a personalizzare un originale biglietto pop-up, descrivendo un appuntamento appunto con tre fox terrier. Il laboratorio sarà in due turni, dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30, è adatto ai bimbi fra i 4 e i 6 anni. Seconda tappa sabato 13 aprile alla 16.30 e domenica 14 alle 16 con "Appesi a un filo", in occasione del Festival Tipo. Sul filo possono stare molte cose: i panni stesi al vento, le rondini che si riposano, i ragni, gli acrobati che ci camminano sopra. Lungo il filo corrono le parole dette in un telefono e da un filo sono tenute insieme tutte le cose della vita. Ispirati dalla poesia "Sul Filo" di Francis Blanche, ogni bambino potrà interpretare un versetto sperimentando la tecnica di stampa su stoffa e di ricamo creativo, ispirato dalla mostra per realizzare insieme agli altri un’opera collettiva. Per bambini dai 7 ai dieci anni.

Infine, domenica 21 aprile ci sarà "Con il naso all’insù" per raccontare come anche Albini trovasse nel cielo, nelle stelle e nelle costellazioni una forte ispirazione per le sue collezioni (amava il mondo dei segni astrologici). I ragazzini potranno sperimentare la propria fantasia, anche con le tecniche della cianotipia, la stampa fotografica con blu di Prussia. Altre iniziative sono arrivo per maggio e giugno. La mostra è da non perdere.