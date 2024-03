Voragini in via Sant’Anna e via 7 Marzo

Buche e avvallamenti nelle strade. Le piogge degli ultimi mesi hanno messo a dura prova l’asfalto delle strade cittadine: dalle più importanti a quelle secondarie. Il risultato però è lo stesso: percorrere le strade è come fare un Camel Trophy per buona pace degli ammortizzatori delle macchina quando va bene e dell’incolumità dei cittadini nel peggiore dei casi.

La segnalazione arrivata al numero Whatsapp del cittadino cronista 337.1063052 riguarda via Sant’Anna (nella foto) ai piedi della salita dei Cappuccini. L’asfalto è malmesso ormai da tempo e le buche nella strada sono svariate. "Vorrei segnalare lo stato di degrado in cui versa la strada, il rischio è quello di inciampare in una delle tante biche sono prersenti – scrive un lettore – Abbiamo segnalato più volte il problema della manutenzione, ma con scarsi risultati, lo stato della strada continua a peggiorare". Un problema che si replica anche in via dei Migliorati in pieno centro città dove una grandissima buca si è formata circa a metà della strada. Non è da meno via 7 Marzo costellata da una serie di pericolosissime buche.

C’è poi via Cilianuzzo all’altezza del civico 125, anche qui la situazione è tutt’altro che decorosa. Il manto stradale del marciapiede è stato mangiato dalle piogge e dall’usura creando un grave pericolo. "Speriamo che non si faccia male nessuno visto lo stato di degrado in cui versa il marciapiede", scrive Moreno Lascialfari. Non solo asfalto, ma anche poca manutenzione rendono la situazione davvero degradata.