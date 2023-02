Volontariato, riunito il tavolo delle associazioni

Volontariato e contributi, a Poggio a Caiano si è riunito il "Tavolo delle associazioni" coordinato dal Comune che due volte l’anno fa il punto della situazione sui progetti in corso e i bisogni. "Lo scopo dell’incontro – spiega l’assessore al sociale Maria Teresa Federico – è portare avanti un percorso condiviso di programmazione, ascoltando la voce e le proposte del volontariato". Il Comune ha confermato nel corso della riunione il proprio sostegno economico, stanziando 90mila euro per le attività annuali: contributo che potrà essere richiesto dalle associazioni entro il 28 febbraio, ma che prevede la possibilità di presentare progetti in corso d’opera durante tutto l’anno.

"L’importanza delle associazioni nella comunità poggese è indiscutibile – aggiunge il sindaco Francesco Puggelli – in quanto sono state un punto di riferimento durante la pandemia e dopo la pandemia sono emerse difficoltà oggettive sia di natura economica che gestionale". I problemi che si trovano ad affrontare le associazioni oggi sono soprattutto di carattere burocratico e la carenza di volontari: "Ribadiamo la nostra disponibilità ad aiutare le associazioni, oltre che economicamente – aggiunge l’assessore Federico – anche nel superamento delle difficoltà burocratiche e nella promozione delle proprie attività: questo potrebbe servire a farle conoscere meglio e favorire l’arrivo di nuovi volontari".