Volontariato, Peris ancora al timone

Rinnovata la squadra alla guida della delegazione Cesvot di Prato con la riconferma della presidente Luisa Peris (foto) che gestirà anche per i prossimi anni il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini. Il nuovo direttivo è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato pratese. La nuova squadra è composta dalla presidente Luisa Peris Arci Servizio Civile, dalla vicepresidente vicaria Patrizia Bartolini Ada Prato, dai vicepresidenti Giorgio Daga Sport per tutti e solidarietà Prato e Tommaso Rindi cooperativa sociale Pane e Rose; dai consiglieri Giampaolo Collini Auser T’Accompagno Io della Valle Bisenzio, Giada Soddu Arciragazzi Prato, Eura Nocciolini Auser Territoriale Volontariato Prato, Alessandro Venturi Aias Prato, Franco Bicchi Arci Comitato territoriale Prato, Romeo Padovani Gruppo Musicale Pratese, Giorgio Arter Associazione pratese Amici dei Musei e Beni Ambientali, Cristina Baldecchi Cri Prato, Agostino Chiatto Acat pratese, Stefano Faini Avis provinciale Prato, Elisabetta Cioni Pubblica assistenza L’Avvenire Prato, Aniello Montuolo Anteas Prato, Laura Lo Presti Bio Distretto del Montalbano, Luca Martinello Sub Prato.

"Noi ci impegneremo attraverso ogni associazione per il bene della città, a cui tutti dobbiamo lavorare: il Terzo Settore, grazie anche alla nuova legge che ha dato maggiori margini per la cooperazione e la coprogettazione – spiega Peris – può efficacemente dialogare con le altre realtà e con le istituzioni territoriali per costruire insieme la città che vogliamo. Una delle prime cose che faremo sarà lavorare per organizzare gli Stati generali dell’associazionismo di Prato per disegnarne il futuro".