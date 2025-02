Volontari in cure palliative. Un corso con sei incontri

File, Fondazione Italiana di Leniterapia, propone a Prato il 17° corso di formazione gratuito in cure palliative finalizzato all’inserimento di nuovi volontari nell’équipe attiva presso l’Hospice “Fiore di Primavera”, dedicata alla cura e all’accompagnamento delle persone con malattie croniche in fase avanzata e delle loro famiglie.

I volontari File sono parte integrante dell’equipe di cure palliative e svolgono un compito importante nel supporto al nucleo paziente/famiglia, a domicilio e in hospice. Il volontario è una grande risorsa per le cure palliative visto che comprende i bisogni del malato e dei suoi cari, attraverso un ascolto attivo ed empatico. Il volontario offre momenti di condivisione e accompagnamento, diventando un sostegno da un punto di vista emotivo e per la risoluzione di eventuali problemi pratici.

Per diventare volontario File ed apprenderne i requisiti fondamentali, è necessario partecipare al corso gratuito di formazione, strutturato in 6 incontri teorici e di condivisione di esperienze.

La 17° edizione del corso di formazione per volontari in cure palliative avrà luogo a Prato, presso i locali di PrismaLab (accessi da Via Filzi, 39/S e Via Pistoiese, 158), dal 19 febbraio al 2 aprile 2025, dalle 16 alle 19.

La partecipazione al corso prevede un primo colloquio preliminare, di tipo motivazionale, con la responsabile dei volontari; a conclusione del percorso formativo, chi avrà frequentato almeno 5 dei 6 incontri previsti potrà svolgere un periodo di tirocinio affiancato da un volontario tutor, a conclusione del quale l’aspirante volontario sosterrà un colloquio individuale con uno degli psicologi di File, che ne valuterà l’idoneità al ruolo. Per iscriversi o avere maggiori informazioni, chiamare lo 055/200 1212 (numero attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16.30; il venerdì dalle 9 alle 15).

Dal 2009 File è presente anche nell’Hospice “Fiore di Primavera” di Prato, struttura sanitaria residenziale dell’Azienda Usl Toscana Centro, diretta dalla dottoressa Sabrina Pientini. Qui, File contribuisce al servizio pubblico integrando risorse umane quali un medico, un fisioterapista, una psicologa e volontari formati. Questo modello di collaborazione valorizza la continuità assistenziale e la qualità dell’assistenza offerta ai malati e ai loro familiari. Tra i servizi gratuiti attivati vi sono un centro di ascolto psicologico, per il sostegno emotivo degli ospiti e delle loro famiglie, e un gruppo di Auto Mutuo Aiuto (Gama) per attraversare il lutto, coordinato da facilitatori volontari formati. Questo spazio, innovativo nella modalità di incontro, offre un ambiente protetto e amichevole in cui i partecipanti possono condividere liberamente emozioni, paure e speranze.