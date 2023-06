Volo di 30 metri, cause da chiarire

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti da fonti dell’Istituto geografico militare, i quattro occupanti del fuoristrada, fra cui Sensitivi, si trovavano in una "missione di campagna", che solitamente si svolge in estate, finalizzata ad attività di rilievo e manutenzione del confine italo-francese. Missione che si sarebbe dovuta concludere mercoledì, ma che sono stati costretti a proseguire ieri a causa del maltempo. Ieri mattina i quattro avrebbero dovuto soltanto ripristinare un cippo di confine e poi avrebbero terminato il lavoro. Per motivi in fase di accertamento - una distrazione, un malore dell’autista o un guasto meccanico - il Defender (alla cui guida c’era Ghelardini), che percorreva un tratto di strada asfaltato, è finito nel dirupo compiendo un volo di circa 30 metri. Stando a quanto riferito da Bartolini al proprio ufficio, nell’immediatezza dei fatti, la vettura si sarebbe capovolta tre volte. Bartolini si è salvato per miracolo, in quanto è stato sbalzato fuori dal mezzo. Sentendo il finanziere gridare gli avrebbe poi chiesto come stavano gli altri due e il militare gli avrebbe risposto, che non li sentiva più respirare. In missioni di questo genere, spesso l’istituto Geografico chiede anche l’ausilio di personale militare, in questo caso un finanziere, che sappia come muoversi nelle zone di confine.