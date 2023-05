"Volevo vedermi negli occhi" Il progetto Porpora

Lina Pallotta è una fotografa che vive tra Roma e New York, dove si è diplomata in fotogiornalismo e documentario fotografico all’International Center of Photography. Il suo obiettivo è stato sempre attratto dai movimenti underground, dalle sottoculture, dalle storie meno gridate. Ha pubblicato per varie riviste nazionali e internazionali, lavorato per Impact Visuals Agency di New York e per l’Agenzia Grazia Neri di Milano

Numerose le mostre personali e collettive tra Europa e Stati Uniti a cui ha partecipato e che ha curato. Il Pecci da domani presenta in mostra una selezione delle fotografie del progetto Porpora, scattate a Porpora Marcasciano, attivista trans. Le due si incontrano dallo stesso lato delle barricate in una Napoli calda durante i fantasmagorici anni -‘70 e stringono un profondo legame. Nel 1990 Pallotta inizia a fotografare Porpora: sono momenti di scene quotidiane che attraversano il personale, i contesti politici e di movimento, le geografie disparate dei loro incontri (l’East Village, Roma, Bologna, la campagna napoletana) con uno sguardo vicino e un’attenzione affettiva: ne emerge un tocco corporeo e immediato. Volevo vedermi negli occhi raccoglie un ritratto prolungato e non-finito dell’attivista.