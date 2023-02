Volantinaggio in centro storico E tante iniziative

La campagna congressuale delle mozioni Bonaccini e Schlein in vista delle primarie per la segreteria nazionale Pd prosegue anche sul nostro territorio. Nel weekend entrambe le mozioni saranno protagoniste

di un volantinaggio in centro storico per ampliare il consenso intorno a Schlein e Bonaccini in vista delle primarie del 26 febbraio, dove potranno votare anche i non iscritti al Pd. Domani sera, poi, alle

21 alla Casa del Popolo

di Cafaggio ci sarà l’incontro per la mozione Schlein col candidato alla segreteria regionale Pd, Emiliano Fossi, deputato ed ex sindaco di Campi Bisenzio. L’iniziativa ha il titolo "O si cambia o si muore" e si parlerà anche delle tematiche calde nella zona sud di Prato, fra cui l’aeroporto. La mozione Bonaccini risponderà con due iniziative. La prima è fissata per martedì 21

alle 21.15: alla Sala Banti a Montemurlo arriverà Pina Picierno, eurodeputata del Pd e vicepresidente del Parlamento Europeo. Il giorno dopo, infine, al circolo La Spola d’Oro, cena con Valentina Mercanti, candidata alla segreteria regionale Pd.