Voglia di ripartire anche per i ragazzi . La bussola per gli istituti superiori

Quale scuola superiore scegliere? A Poggio a Caiano secondo appuntamento con "Costruisci il tuo futuro", un ciclo di appuntamenti per orientare i giovani nel mondo dell’istruzione e del lavoro. Il primo incontro, lo ricordiamo, riguardava i corsi post diploma di alta formazione tecnologica.

Domani, alle 17, alle Scuderie medicee, in sala Tribolo, si parlerà come scegliere la scuola superiore. All’incontro interverranno: Sara Mele, responsabile settore educazione e istruzione della Regione, per illustrare i contenuti della piattaforma Giovanisì, Ilaria Bonanno dell’ufficio scolastico regionale che presenterà le iniziative di orientamento della provincia per i prossimi mesi, Giulia Galasso referente dell’orientamento in uscita della scuola media "Filippo Mazzei", il dirigente scolastico Alessandro Lattanzi dell’istituto comprensivo "Mazzei", il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore all’istruzione del Comune di Poggio, Patrizia Cataldi.

Sarà presentato anche lo sportello on line "Orientagiovani", voluto dal Comune di Poggio e rivolto ai giovani e alle famiglie, in collaborazione con "Giovanisì". Sul sito internet del Comune è già disponibile questa nuova opportunità suddivisa in due settori: la junior (per la scelta della scuola secondaria di secondo grado) e la categoria 18+ (per scegliere i percorsi universitari e formativi post-diploma o professionalizzanti per coloro che non hanno il diploma).

"Consapevoli del disagio per l’alluvione di questi giorni – sottolinea l’assessore Cataldi – diamo la possibilità di partecipare sia in presenza alle Scuderie sia in remoto collegandosi al link meet.google.comyhq-paxu-bwh".