Voci in capitolo Tre workshop dedicati agli under 35

È ai nastri di partenza il ciclo di workshop "Voci in capitolo. Attraversamenti sonori nello spettacolo dal vivo": tre workshop, condotti da esperti e artisti si rivolgono a giovani dai 19 ai 35 anni non compiuti e sono pensati per fornire una formazione sia artistica che tecnica, al fine di acquisire i linguaggi del teatro, della musica e del canto, del sound design e delle nuove tecnologie digitali. Voci in capitolo si inserisce all’interno di Officina delle voci_Atelier della creazione giovanile, progetto dedicato allo sviluppo di interventi innovativi, atti a registrare le voci della città traducendole in fermenti artistici che ne valorizzino la memoria. Il primo workshop si terrà domani, sabato e domenica dalle 10 alle 18 al Ridotto del Politeama e vedrà protagonista l’attrice, drammaturga e regista Elena Bucci. Il secondo workshop si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 maggio sempre dalle 10 alle 18 al Ridotto del Politeama e avrà ospite la cantante, compositrice e filosofa della musica Francesca Della Monica: iscrizioni ancora aperte fino al 2 maggio al link: https:forms.gletpKaYBCuv1is2oxNA; il terzo sarà condotto da Hubert Westkemper e avrà luogo il 27, 28 e 29 maggio a Officina Giovani (iscrizioni entro il 13 maggio).