Vite parallele. Nel ’44 Smuraglia, nuovo film sulla Resistenza Nel nome del padre

Un film per ricordare la Liberazione e rendere omaggio a Carlo Smuraglia, partigiano, senatore, guida storica dell’Anpi, di cui è stato presidente emerito fino alla sua scomparsa, avvenutanel maggio 2022 a 98 anni. Porterà la firma di Massimo Smuraglia, figlio di Carlo, regista pratese e animatore della scuola di cinema Anna Magnani. Il medio metraggio sarà girato dal 19 al 25 giugno alla villa del Mulinaccio di Vaiano, ma il progetto è entrato in pre-produzione nei giorni scorsi grazie al casting che si è svolto a Manifatture Digitali. "Il film si intitola Vite Parallele – spiega con entusiasmo Smuraglia –. Sono partito dal presupposto che la Resistenza non è stata fatta solo dai socialisti e dai comunisti, ma da un insieme di forze molto diverse tra loro. Quindi il 25 aprile è la festa di tutti". A conferma di questo il regista pratese di adozione ha deciso di raccontare la storia di due figure molto diverse: Aligi Barducci, detto Potente, comandante di una delle formazioni di partigiani più importanti d’Italia che contribuì alla liberazione di Firenze, e Rodolfo Siviero, che riuscì a sottrarre molte opere d’arte dalla razzia dei nazisti, in particolare molti capolavori di Giorgio De Chirico. Gli attori protagonisti sono stati scelti attraverso due giorni di provini a Manifatture. Ad interpretare Barducci sarà Beniamino Zannoni, figlio di Carlina Torta ("Ho fatto splash" di Maurizio Nichetti), docente di recitazione alla scuola di cinema Anna Magnani; Niccolò Pistone vestirà invece i panni di Siveiro. Alle riprese partecipaeranno anche alcune allieve della Magnani. Il film si avvale della sceneggiatura di Gabriele Marco Cecchi e Carlo Rotelli e del patrocinio dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia.

"Ho deciso di dedicare questo film a mio padre Carlo" aggiunge il regista. E forse è bene ricordare la figura di Carlo Smuraglia. Nato nel 1923, è stato partigiano combattente e volontario nel Corpo italiano di liberazione fino al termine della guerra. Avvocato e professore ordinario di diritto del lavoro, ha insegnato alle università di Milano e Pavia; è stato componente del Csm dall’86 al ’90 e senatore nella fila dei Ds dal ’92 al 2001, presiedendo dal ’94 al 2001 la commissione lavoro. Tra i suoi numerosi scritti, da ricordare "La Costituzione nel cuore". Quanto al figlio Massimo, la grande passione per la storia lo ha portato a dirigere ben quattro film sulla Resistenza, tra cui "La legge di chi non vede. Il caso Danesi", ma anche progetti più legati a Prato, come il recente e molto apprezzato docufilm sulla rivoluzionaria figura di Margherita Datini, moglie del grande mercante. "Raccontare la storia attraverso il cinema si deve – conclude il regista pratese –, perché il cinema è anche uno strumento formidabile per diffondere la conoscenzadella storia e la cultura della memoria".

Federico Berti