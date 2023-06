Vite Parallele, domani il primo ciak Scuola di cinema a Il Mulinaccio

Domani alla Villa Il Mulinaccio,

gentilmente messa a disposizione dal Comune di Vaiano, inizieranno le riprese del film "Vite Parallele", prodotto da Elide Videoproduzioni e dalla Scuola di Cinema Anna Magnani, con il patrocinio di Anpi Firenze. Scritto da Gabriele Marco Cecchi e da Carlo Rotelli, diretto da Massimo Smuraglia, il film è interpretato da Beniamino Zannoni, Nicolò Pistone e molti altri attori. Racconta due importanti personalità della Resistenza toscana ed italiana molto diverse tra loro: il comandante partigiano fiorentino Aligi Barducci, detto Potente (interpretato da Zannoni), che fu tra i protagonisti della Liberazione di Firenze, e Rodolfo Siviero (interpretato da Pistone), che è riuscito a sottrarre alla razzia nazista molte opere d’arte, tra le quali molta parte dell’opera di Giorgio De Chirico. Sul set compariranno più di settanta personaggi fra partigiani, militi fascisti, ufficiali e soldati inglesi, cittadini comuni; sette giorni di riprese, un enorme sforzo produttivo per gli attori, per i costumi e le uniformi a cura di Doriana Clemente e l’Associazione Linea Gotica di Montemurlo, le armi, i mezzi storici (un camion anni ’40, una Balilla, una jeep inglese) messi a disposizione da Enrico Capecchi, collezionista di Prato. Molte delle comparse sono volontari di Passeggiate tra storia e Natura. Il film è dedicato alla memoria di Carlo Smuraglia, partigiano, avvocato, giurista, presidente nazionale Anpi, sarà presentato in anteprima assoluta proprio nella Villa Il Mulinaccio di Vaiano, a cura dell’amministrazione comunale, il 1 Agosto.

Fra gli altri attori del cast ci sono Rosario Campisi,

Raffaele Totaro, Riccardo Marchi e Francesco

Toccafondi. L’organizzazione e l’aiuto regia è di Anastasia Vulgaris, la fotografia di Sirio Zabberoni; operatore Jonathan Chiti, fonico Lorenzo della Ratta, musiche originali di Samuele Luca Cecchi, scenografie di Elisabetta Giusti, make up artist di Grazia D’Amaro. Il cortometraggio avrà una durata di 35 minuti.