Visite guidate serali e spettacoli teatrali. L’arte protagonista dell’estate pratese

Si comincia domani alle 21,con "Fermi tutti, c’è Donatello",

un viaggio teatrale che accompagnerà il pubblico all’interno delle sale del Museo dell’Opera del Duomo. Ingresso libero. Giovedì 11 luglio, alle 21, Alessia Cecconi (direttrice della Fondazione Cdse), parlerà di "Botticelli e Piero della Francesca in guerra. Alcuni casi di salvataggi eccezionali durante il secondo conflitto mondiale", conferenza a ingresso gratuito con accesso da via Santo Stefano. Gli ultimi due giovedì le serate sono dedicate alle visite guidate. Il 18 luglio è in programma un percorso alla scoperta dei capolavori di Donatello, Botticelli, Andrea Della Robbia, il 25 visita alla mostra "Arte ferita, Arte salvata", l’esposizione che narra la storia della messa in sicurezza delle chiese e del patrimonio artistico durante

la seconda guerra mondiale.