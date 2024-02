Visite clandestine, la ginecologa viene assolta

Assolta perché il fatto non sussiste. Si è concluso nei giorni scorsi il processo a carico di una dottoressa del Santo Stefano accusata, nell’ambito di una inchiesta più ampia della procura di Prato, di aver eseguito visite mediche clandestine a cittadine di origine cinese. Procedimento che aveva portato altri medici del Santo Stefano, soprattutto ginecologi, a patteggiare la pena o a essere giudicati in rito abbreviato per i reati di peculato e truffa ai danni dello Stato. Restava solo la posizione della dottoressa, difesa dall’avvocato Gianluca Gambogi del foro di Firenze, che, a distanza di anni, è stata assolta con formula piena. Alla dottoressa erano stati contestati solo due casi.

I medici erano accusati di aver percepito somme di denaro per eseguire visite, di natura privata, in ambiente ospedaliero appropriandosi del materiale sanitario necessario all’esecuzione delle visite e utilizzando, impropriamente, gli strumenti per effettuare le diagnosi. Le ipotesi di truffa riguardavano l’utilizzo dell’area del pronto soccorso, dove venivano svolte visite ginecologiche senza la prenotazione al cup. Nell’inchiesta, era stato chiesto il rinvio a giudizio anche di cittadini cinesi che facevano da intermediari accompagnando in orario serale o di notte i connazionali in ospedale in modo da poter fare le visite. Durante il processo, la dottoressa si è sempre difesa sostenendo di non aver mai avuto contatti con gli intermediari cinesi. La procura aveva chiesto una condanna a tre anni.