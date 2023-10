Visitazione, quale futuro. Comune e diocesi unite sull’opera del Pontormo: "Resti a Carmignano"

La Visitazione del Pontormo deve rimanere a Carmignano. Questa è la volontà espressa dalla Diocesi di Pistoia e dal Comune di Carmignano. Il sindaco Edoardo Prestanti, insieme agli assessori alla cultura Cristina Monni e ai lavori pubblici Chiara Fratoni e al vicesindaco Federico Migaldi, ha avuto ieri un incontro col Vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli. La questione, com’è noto, è oggetto di dibattito da una settimana: dove collocare la Visitazione in attesa dei restauri del tetto della chiesa di San Michele a Carmignano? La chiesa, lo ricordiamo, è chiusa da giugno per infiltrazioni d’acqua nelle trave e l’opera non è visibile al pubblico.

"L’incontro – ha detto Prestanti - è stato cordiale e costruttivo, contraddistinto da una totale comunanza di vedute. Abbiamo concordato su alcuni punti essenziali, in primo luogo è obiettivo comune quello di mantenere la Visitazione a Carmignano, all’interno delle parrocchie del territorio, in primis nella compagnia di San Luca. Punto sul quale come amministrazione comunale concordiamo totalmente. Accolta positivamente anche la nostra disponibilità, nel caso in cui non vi siano collocazioni ideali all’interno delle locali parrocchie, per ospitarla nel museo archeologico di Artimino. Tutti e due abbiamo condiviso che un ruolo fondamentale lo avrà, comunque, la Soprintendenza, ente titolato e competente sulla modalità migliore per la conservazione del capolavoro del Pontormo".

Poi c’è anche la questione di come trovare i soldi per il restauro del tetto, stimato in circa 600.000 euro e con la parrocchia già impegnata per 1.400.000 euro nel primo lotto dei lavori di riqualificazione dell’ex convento e canonica che partiranno, presumibilmente, in primavera e sono finanziati per il 70% con i fondi dell’8 per mille. "C’è anche – ha aggiunto Prestanti – un altro impegno comune, non lo dimentichiamo, ovvero il lavoro di Curia e Comune nel trovare fondi e finanziatori, per il restauro del complesso parrocchiale, che resta la casa della Visitazione".

Soddisfatto pure il vescovo Tardelli: "Nella giornata di oggi (ieri, ndr) ho avuto un incontro di aggiornamento sulla situazione della chiesa di San Michele con il sindaco di Carmignano. Ho riscontrato un’unità di intenti nel riuscire a gestire al meglio la situazione, mantenendo come obiettivo prioritario l’accesso in sicurezza alla chiesa ed al patrimonio artistico custodito al suo interno. La certezza che ci ha visto uniti è quella di mantenere, anche in caso di spostamento da San Michele, la Visitazione del Pontormo a Carmignano". M. Serena Quercioli