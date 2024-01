Visitazione, il vertice. In campo il ministero. Villa Medicea di Poggio l’ipotesi riprende quota

Colpo di scena sulla Visitazione, il capolavoro del Pontormo che deve essere spostato dalla chiesa di San Michele a Carmignano perché inagibile. Ieri pomeriggio c’è stato un nuovo vertice, in Soprintendenza a Firenze, sulla collocazione provvisoria del dipinto, in attesa dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della pieve. Lo spostamento a Prato, a Palazzo Pretorio, sembrava cosa fatta, nonostante la rivolta del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, appoggiato da tutto il consiglio comunale e da tutto il paese. All’incontro erano presenti fra gli altri il direttore del polo museale della Toscana, Stefano Casciu, un rappresentante del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il vicario del vescovo di Pistoia don Cristiano D’Angelo (la diocesi di Pistoia è la proprietaria della Visitazione), lo stesso Prestanti e il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri. Da quanto è emerso – vista la riservatezza della riunione – sarebbe stato Casciu a sottolineare che la migliore collocazione provvisoria del dipinto non sarebbe Palazzo Pretorio, ma la Villa Medicea di Poggio a Caiano, dove è presente un altro capolavoro del Pontormo, lo splendido affresco che rappresenta Vertumno e Pomona, nel salone Leone X. Non solo. Casciu avrebbe evidenziato che la scelta di Poggio a Caiano consentirebbe uno spostamento di pochi chilometri rispetto alla collocazione orginaria del dipinto, che in Villa sarebbe fruibile gratuitamente, così come lo era all’interno della chiesa di San Michele. Prestanti ha ribadito l’assoluta contrarietà di Carmignano al trasferimento a Prato, proponendo soluzioni alternative nel territorio del suo comune, che però non sarebbero state giudicate idonee. A quel punto, avrebbe però affermato di preferire la soluzione Poggio, con l’idea di valorizzare in modo congiunto i due comuni medicei.

Palandri ha assicurato che il Comune di Poggio è pronto ad accollarsi le spese per il trasferimento della Visitazione in Villa e quello delle opere minori presenti nella pieve di San Michele, che potrebbero essere invece esposte alle Scuderie Medicee. Si è detto anche pronto a investire ulteriori risorse insieme a Carmignano, per promuovere anche grazie alla Visitazione, il patrimonio non solo artistico dei due comuni da un punto di vista turistico (fino al 1962 Poggio faceva parte del Comune di Carmignano). Molto diversa è però la posizione della Diocesi di Pistoia, espressa da don Cristiano D’Angelo, oltre che vicario del vescovo Tardelli, anche parroco di Bonistallo, a Poggio a Caiano. Avrebbe fatto capire che l’accordo con il Comune di Prato per il trasloco a Palazzo Pretorio è ormai cosa fatta e che se è stata scelta quella sede è anche per l’urgenza di trasferire l’opera. Il museo di piazza del Comune è disponibile, ha gli spazi, le condizioni di sicurezza necessarie. L’operazione sarebbe risultata la più semplice. Così non è ancora chiaro cosa succederà.

La Diocesi di Pistoia ha la proprietà dell’opera, ma non può decidere in autonomia cosa fare, perché la Soprintendenza ha il patrimonio conoscitivo e la responsabilità della tutela dell’opera e la esercita in nome dell’articolo nove della Costituzione, al di là e al di sopra delle parti. Per scegliere dove collocare anche provvisoriamente capolavori assoluti come la Visitazione non si può prescindere dalla relazione con il contesto: non ci sono relazioni di Pontormo con Prato, con la Villa di Poggio ovviamente sì. Ma il dipinto è fragile e il tempo stringe, Palazzo Pretorio è pronto. Carmignano vorrebbe che la Visitazione restasse a casa, ma se proprio dovesse essere spostata, considera Poggio a Caiano il male minore.

Anna Beltrame