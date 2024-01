Visitazione del Pontormo, oggi assemblea pubblica

Spostamento della Visitazione a Prato, quale è il punto della situazione? Oggi alle 21 se ne parlerà in sala consiliare a Carmignano nell’ambito di una assemblea pubblica organizzata dal sindaco Edoardo Prestanti e dalla giunta. "Facciamo il punto – dice il sindaco - della questione relativa allo spostamento della Visitazione. Fuori dai social, discutiamo in presenza: senza filtri, informazioni distorte e attacchi personali. La Visitazione è un bene di tutti". L’assemblea non rispecchia però quanto era stato approvato all’unanimità in consiglio comunale, ovvero promuovere un’assemblea pubblica invitando anche il sindaco di Prato e la Diocesi di Pistoia. Stando alla locandina ci saranno solo sindaco e giunta. La Visitazione, con altre opere d’arte, sarà trasferita al museo di palazzo Pretorio a fine mese per permettere i lavori della chiesa di San Michele. C’è ancora tempo per raccogliere le firme per la petizione apolitica promossa da tre giovani carmignanesi, Filippo Bonechi, Silvia Cintolesi e Silvia Pecchioli, per far restare sul territorio la Visitazione. I punti di raccolta firme sono lo Spazio Giovani a Comeana, la Pro Loco a Carmignano, il circolo Naldi di Poggio alla Malva.