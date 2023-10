"Visitazione ad Artimino". Il rilancio di Prestanti

"Per una collocazione provvisoria della Visitazione non esistono alternative a Carmignano": la pensa così il sindaco Edoardo Prestanti in merito ad una soluzione capace di rendere fruibile al pubblico l’opera. E lancia l’idea di Artimino. Prestanti non è d’accordo sull’ipotesi della Villa Medicea di Poggio a Caiano dove già c’è una lunetta del Pontormo e scarta anche Palazzo Pretorio. "L’amministrazione – dice - sta lavorando alacremente ed in perfetta sinergia con il parroco di Carmignano affinché la Visitazione resti a casa. Sinceramente, lascia l’amaro in bocca sentire ora tante voci per richiedere la presenza della Visitazione, a fronte del grande silenzio udito quando, invece, si parla di aiutare la chiesa a poter riaprire". Domani, intanto, ci sarà un incontro fra il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, e il Comune.

"Al vaglio c’è più di una ipotesi – spiega – e tutte saranno oggetto di confronto con la Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici che ha titolarità in materia, e con la parrocchia proprietaria dell’opera. Tra queste, c’è la nostra disponibilità ad ospitare il dipinto nel museo archeologico di Artimino. Il museo dialoga, fronteggiandola, con la villa medicea "La Ferdinanda" ed è nel piccolo borgo di Artimino che racchiude secoli di storia, cultura e bellezza. Accoglierla, in via provvisoria, nel museo sarebbe un onore per noi. Il museo è accreditato e riconosciuto come museo di rilevanza nazionale – aggiunge – e risponde ai crismi necessari per la custodia, tutela e valorizzazione di reperti ed opere d’arte di primaria importanza. Qualora, però, fossero necessari ulteriori interventi per la sicurezza e la salute dell’opera ci rendiamo disponibili ad eseguirli". Il sindaco Prestanti va oltre perché il problema è anche poter restaurare in tempi brevi la chiesa di San Michele e il solo rifacimento del tetto ammonta a circa 600.000 euro. Oltre a questo lavoro, ancora da progettare, è in partenza il restauro dell’ex convento e della canonica, finanziato solo in parte (il 70%) con l’8 per mille e la spesa totale è 1.400.000 euro. "Ci stiamo muovendo – conclude Prestanti - per mettere in piedi raccolte fondi: tutte le nostre idee si articolano però, questa volta, attorno alla volontà di far restare a casa l’opera. Niente tournée all’estero, insomma. Al vescovo esporremo le nostre proposte, ribadendo la piena disponibilità alla collaborazione per il bene della Visitazione e del complesso. Il mio appello a tutti è: fermatevi e mettiamoci in aiuto con parroco e Curia per trovare una soluzione, per la Visitazione e per i carmignanesi".

M. Serena Quercioli