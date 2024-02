Visitazione a Poggio. Sì al trasferimento nella villa medicea dopo alcuni lavori

PRATO

La Visitazione sarà trasferita nella villa medicea di Poggio. Alla fine ha prevalso l’idea di lasciarla sul territorio e "in dialogo" con l’altra opera del Pontormo presente a villa Ambra, ovvero Vertumno e Pomona, la lunetta affrescata dall’artista che si trova nel salone Leone X, adiacente alla sala del Fregio dove verrà sistemata la Visitazione. La lunga querelle sulla collocazione del dipinto si è dunque conclusa a favore di Poggio a Caiano, dopo che la Diocesi di Pistoia a metà dicembre aveva annunciato il trasferimento a palazzo Pretorio a Prato. Decisiva è stata la posizione della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici, che si è espressa a favore della villa medicea, mentre nella Sala della Giostra della Palazzina Reale, oggi sala consiliare del Comune, andranno i dipinti degli altri cinque altari della chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano.

"Questa scelta – conferma in una nota la Diocesi di Pistoia – è stata determinata dal fatto che la Soprintendenza ha sostenuto la collocazione nella villa di Poggio per la vicinanza territoriale (l’orientamento che il ministero ha manifestato è stato quello di lasciare le opere nel territorio) e per la vicinanza tematica della tavola dipinta, data la presenza di affreschi del Pontormo all’interno della villa, creando un diretto dialogo fra le opere". Fondamentale è stata anche la proposta del Comune di Poggio di accollarsi tutti i costi di spostamento da e per la chiesa, assicurazione e allestimento in apposite teche, sia nella villa che nella palazzina reale, dove sono garantite le condizioni microclimatiche idonee alle opere. La direzione della villa e il Comune si sono resi inoltre disponibili a valutare il prestito della tavola di Pontormo per raccogliere fondi per il restauro della chiesa. Il vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, e la Diocesi guardano comunque con "positività" al rapporto che si è creato con il Comune di Prato e il museo di palazzo Pretorio fin dall’inizio della vicenda: "Auspichiamo che sulla scia di questo interessamento – si legge ancora nella nota arrivata da Pistoia – si creino le condizioni per collaborazioni proficue e per azioni finalizzate al reperimento di finanziamenti che permettano di eseguire in tempi brevi i lavori indispensabili per la riapertura della chiesa parrocchiale".

I tempi dello spostamento della Visitazione e delle altre opere non saranno rapidissimi: la prossima settimana si riuniranno Soprintendenza, Diocesi e Comuni per impostare un cronoprogramma. La ditta che sarà incaricata dello spostamento deve fare un sopralluogo e presentare un preventivo definitivo. Serviranno infatti dei lavori di adeguamento perché la sala del Fregio possa accogliere la Visitazione, così come bisognerà intervenire nella Sala della Giostra dove andranno le altre opere.

"Il primo passo – spiega Stefano Casciu, direttore del Polo regionale dei musei della Toscana – è fare il punto della situazione e per questo ci riuniremo probabilmente la prossima settimana con tutti i soggetti coinvolti. La villa medicea di Poggio a Caiano credo sia la soluzione migliore per ospitare la Visitazione, una scelta che potrà avere una ricaduta positiva su tutto l’indotto turistico ed economico del territorio. Con questa collocazione si saprà che la Visitazione adesso è visibile, sempre gratuitamente e non più chiusa all’interno di una chiesa. La Sovrintendenza deve fare in modo che l’opera sia tutelata e visibile in sicurezza, poi la direzione della villa medicea favorirà questo percorso di fruizione e per i Comuni medicei questa sarà una ulteriore opportunità". Sui tempi di permanenza a Poggio e quindi sul ritorno in chiesa a Carmignano è difficile per tutti fare ipotesi, l’unica certezza è che queste opere d’arte torneranno presto a rivedere la luce.

M. Serena Quercioli