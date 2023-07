"Visita impossibile. A pagamento il giorno dopo"

Niente da fare. Hai voglia a provare e riprovare: neppure con la ricetta dematerializzata, che potrebbe essere un lascito vantaggioso del duro periodo del covid, i cittadini riescono a prenotare con la dovuta tranquillità e in tempi congrui esami e visite richieste dal medico curante. Il caso viene proposto da una lettrice, L.C., che con ricetta dematerializzata ha provato in questi giorni a fissare una visita gastroenterologica. "Purtroppo non esiste la possibilità di prenotarla in assoluto – racconta –. Ho provato in diverse città, ovviamente oltre a Prato dove abito. Nulla, non mi hanno permesso di trovare un appuntamento. Non mi sono data per vinta e ho provato anche il giorno, ma niente da fare. Ho tentato anche per un altro tipo di visita ed esame, come la mammografia. Niente anche in questo caso". La signora decide di intraprendere la strada della sanità a pagamento e si aprono subito le porte di uno degli istituti cittadini (esame però non in convenzione con il servizio sanitario nazionale). "Sono riuscita ad avere un appuntamento per il giorno dopo alla cifra di 130 euro, perché in convenzione non c’era possibilità. Il budget era già terminato. Piuttosto che rivolgermi al pronto soccorso, anche se è una follia che la sanità pubblica non sia accessibile da noi cittadini, ho deciso di eseguire la visita di gastroenterologica in forma privata. Una decisione tutta mia, ma c’è da dire che non è una situazione accettabile".