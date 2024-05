"Visita del sottosegretario Ferrante in Valbisenzio per valutare rischio idrogeologico e infrastrutture" Il sottosegretario al ministero infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante, visita Valbisenzio per valutare rischio idrogeologico e infrastrutture dopo l'alluvione del novembre 2023. Insieme alla deputata Erica Mazzetti, si concentrerà su interventi strutturali e viabilità alternativa per prevenire danni futuri.