Visita alla galleria degli Alberti. Poi messa e cena nel refettorio

Il Serra club presieduto da Alessandra Pagnini (nella foto) ha effettuato una visita alla galleria degli Alberti che ospita una collezione d’arte formatasi a partire dagli anni dal 1930. I soci del club hanno mostrato un particolare interesse per "la Crocifissione" di Giovanni Bellini oltre a quello per "Madonna del Prato" e la "Madonna col Bambino". Particolare ammirazione per le opere realizzate da Filippo Lippi come la "Madonna della Cintola".

Al termine della visita, nella chiesa di San Fabiano si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta dal cappellano del club monsignor Daniele Scaccini. Riflessioni sulla Giornata mondiale dei poveri attraverso la parabola dei talenti narrata al Capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Il cappellano ha invitato a pensare che i poveri non sono soltanto quelli a cui mancano le cose materiali, ma anche chi soffre per solitudine, malattia, vecchiaia o coloro ai quali manca il dono della fede. Dopo la messa si è tenuta la cena nel refettorio del palazzo vescovile.